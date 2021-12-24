В Госдуме предложили «вынести» алкомаркеты из городов

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», — заявил Хамзаев.

Депутат также напомнил, что употребление спиртных напитков во многих случаях становится причиной ухудшения здоровья, например случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Это напрямую влияет на общество и может привести к увеличению смертности, сокращению рождаемости и ухудшению генофонда, считает народный избранник.

Ранее стало известно, что полицейские из Новосибирска были осуждены за получение взяток алкоголем, лапшой быстрого приготовления, крупой и бумагой. Суд установил, что в июне 2018 года бывшие сотрудники полиции договорились с местным предпринимателем, что будут сообщать заранее о предстоящих проверках за ежемесячное вознаграждение. За несколько месяцев они получили взятку на сумму более 300 тысяч рублей.