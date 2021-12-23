Британцы в Facebook и Twitter согласились со словами Путина о НАТО

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о расширении НАТО. Подписчики Sky News в Facebook и Twitter восхитились словами российского лидера.

Глава государства во время мероприятия ответил на вопрос журналистки британского телеканала о «нападении» России на Украину. Путин заявил, что Москва не угрожает другим странам. Также он обратил внимание на продолжающиеся расширение НАТО на восток к российским границам.

Высказывание вызвало бурную реакцию со стороны подписчиков Sky News. По их мнению, доводы Путина являются логичными.

«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», — отметил пользователь под ником whitehallgate1.

«Единственная угроза войны исходит от Запада — Британии, США, Украины, Германии», — отметил один пользователей.

Комментатор под ником Sailor7771 также задался вопросом, когда один из мировых лидеров последний раз общался с критически настроенными журналистами.

Стоит отметить, что пресс-конференция с Владимиром Путиным проходила в Манеже. Глава государства успел ответить на 55 вопросов. Мероприятие длилось 3 часа 56 минут.