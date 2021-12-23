Дело несправедливо осужденного в США дальнобойщика привлекло внимание российского ФБР

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным) рассказал о вопиющей ситуации с кубинским иммигрантом, попавшим в американскую тюрьму. Его приговорили к 110 годам заключения за ДТП, случившееся из-за технической неисправности.

Инцидент произошел в апреле 2019 года, когда дальнобойщик по имени Рогель Агилера-Медерос ехал за рулем фуры, груженой пиломатериалами, по автомагистрали в штате Колорадо. Внезапно кубинец понял, что у его грузовика отказали тормоза. Из-за неисправности фура иммигранта протаранила другие автомобили, что привело к четырем жертвам и госпитализации шести человек.

После случившегося Агилера-Медерос был арестован, а в октябре текущего года признан виновным по 27 пунктам уголовного обвинения. 13 декабря мужчину приговорили к 110 годам лишения свободы, сообщает российский ФБР.

«Во время судебного заседания судья заявил, что понимает всю абсурдность ситуации и не хочет приговаривать молодого человека к пожизненному заключению, но "его руки связаны из-за большого числа обвинений и правил, установленных законодательством штата"», — подчеркнули в Фонде борьбы с репрессиями.

После приговора в Сети появилась петиция, собравшая уже более 4 миллионов подписей, в которой призывают помиловать иммигранта, пишет ФАН. Дальнобойщики штата Колорадо, в свою очередь, объявили бойкот, чтобы поддержать своего коллегу.

«Фонд борьбы с репрессиями присоединяется к кампании в поддержку Агилеры-Медероса и призывает губернатора штата Колорадо пересмотреть его дело и обратить внимание на практику вынесения приговоров, которая зачастую нарушает не только здравый смысл, но и гражданские права и свободы людей», — отмечается в сообщении российского ФБР.

Примечательно, что во время вынесения приговора несправедливо осужденный кубинец просил суд о снисхождении. Он даже выразил готовность поменяться местами с погибшими в страшном ДТП людьми.