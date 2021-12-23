Британский самолет-разведчик летал над Крымом пока шла пресс-конференция Путина

Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint заметили около Крыма днем 23 декабря.

По данным сайта авиационного мониторинга Flightradar, разведывательный борт НАТО вылетел с военной авиабазы Королевских ВВС, а затем, пролетев над Европой, вошел в воздушное пространство Украины с северо-запада. После этого судно прошло над центральной частью страны и Одесской областью. Продолжив движение на юг, самолет приблизился к границе территориальных вод России со стороны Крыма.

Некоторое время, по данным «Ленты.ру», британский борт наблюдал за активностью вооруженных сил России на полуострове и в Черном море. В это время в Москве проходила большая пресс-конференция президента Владимира Путина, на которой он много внимания уделил вопросам безопасности.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Неделю назад произошла аналогичная ситуация: стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135W Rivet Joint проводил радиоэлектронную разведку, находясь неподалеку от линии разграничения в Донбассе. Воздушное судно повернуло на юг, после этого пролетело на запад вдоль границ России в Крыму и побережья Черного моря.

Накануне в 60 километрах от российской границы также был замечен секретный экспериментальный самолет ВВС США Bombardier Challenger 650 Artemis. Хотя цель американских военных не уточнялась, не исключено, что США хотели вмешаться в работу российских средств обороны, сообщает издание Avia.pro.