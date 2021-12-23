Дед Мороз, блогеры и «Кто создал Украину?». Как прошла пресс-конференция Путина

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина – событие традиционное, которое ставит своеобразную политическую точку года. 23 декабря внимание российских (да и не только) СМИ было приковано к московскому Манежу, где задать вопрос Путину собрались 507 представителей авангардной и региональной прессы.

Первые вести из центра Москвы начали поступать примерно за час до начала пресс-конференции. Около 11 часов утра двери Манежа открылись для журналистов, и на просторах Telegram-каналов появились первые кадры внутреннего убранства выставочной площадки.

Выяснилось, что на входе тружеников пера призывали хорошенько «пропариться» частицами серебра, пройдя через специальные рамки. Испуганных посетителей успокоили, что микроскопические элементы нужны для дезинфекции.

За коронавирусной безопасностью, к слову, перед встречей президента со СМИ был особый надзор. Каждый журналист должен был предоставить сразу три отрицательных ПЦР-теста. Чтобы еще больше сократить риски заражаемости COVID-19, стулья в главном зале расставили в соответствии с требованиями «социальной дистанции», а участникам пресс-конференции напомнили о периодической замене масок.

kremlin.ru / Администрация президента России

Кстати, о средствах защиты. Их на этот раз выдавали в специальных упаковках с надписью «Серебряная маска». Если верить описанию, каждая из них была обработана «антибактериальным раствором наносеребра».

Чтобы таблички и плакаты с названиями СМИ во время пресс-конференции тянулись увереннее и веселее, для гостей мероприятия и представителей прессы накрыли небольшой фуршет с пирожными, фруктами, пирожками и прочими закусками. Среди яств и белоснежных скатертей журналисты обнаружили известного музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова.

«Я пришел с конкретным вопросом. Всю ночь думал, всю ночь писал, и сегодня я надеюсь, что его задам. <…> Вопрос о человеколюбии», — улыбнулся лидер группы «Ленинград».

vk.com / Федеральное агентство новостей

Какой именно вопрос о любви к ближнему не давал спать Сергею Шнурову, Владимиру Путину выяснить так и не удалось. Пресс-секретарь президента и по совместительству модератор встречи Дмитрий Песков не дал музыканту возможности высказаться, зато среди других участников пресс-конференции было немало известных личностей.

Вопрос Владимиру Путину задала журналист и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак, телеведущий Дмитрий Губерниев, ведущая «Итогов недели» на НТВ Ирада Зейналова, актриса и блогер Анна Хилькевич и другие. Судя по реакции соцсетей, больше всего зрителям запомнилась представительница телеканала «Спас» Вероника Иващенко.

Владимир Путин отвечал на вопросы чуть меньше четырех часов (в прошлом году встреча длилась 4,5 часа). Основными темами стали: Украина и волна информационных вбросов западных СМИ о якобы готовящемся «нападении» со стороны РФ, отношения с США и президентом Джозефом Байденом, российская помощь замерзающей из-за энергетического кризиса Европе, крепнущая дружба с Китаем и прочее.

kremlin.ru / Администрация президента России

Наряду с анализом напряженной геополитической обстановки и региональных проблем президент также ответил и на менее официальные вопросы. В частности он успел поблагодарить Деда Мороза за то, что исполняет обязанности президента (что бы это ни значило), признался, что давно не следит за творчеством интернет-звезд и блогеров, обозначил «золотой фонд» страны (сибиряков) и дал, наконец, ответ на вопрос, кто же все-таки «создал Украину».

«Кто ее [Украину] создал-то? – пожал плечами Путин. – Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз».

Prt Scr youtube.com / НТВ

При этом президент не забыл и о самом насущном для многих соотечественников вопросе – споре о необходимости введения в РФ обязательной вакцинации от коронавируса. На ехидное замечание журналиста об уголовной ответственности за отказ от вакцинации Владимир Владимирович ответил твердо:

«Нет. Дело не в какой-то политической воле. Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость мер».

Аналитики уже оценивают ответы президента по отдельно взятым регионам, предсказывая отставку губернаторов. Под удар, по их оценкам, попадают губернатор Алтайского края Виктор Томенко (вопрос про цены на уголь и его дефицит), глава Башкортостана Радий Хабиров (вопрос о выделении Москвой денег на развитие региона) и глава Республики Дагестан Сергей Меликов (вопрос о проблемах с коммунальными сетями).