Резиденция Деда Мороза не получала писем от юриста Мирзоева

Дед Мороз пообещал разобраться в ситуации с иском от петербургского юриста Игоря Мирзоева, так как его резиденция не получала писем от истца.

В рамках большой пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос, что он думает по поводу обвинений в адрес сказочного волшебника. Юрист заявил, что Дед Мороз не дарит ему подарки на Новый год.

«С этим делом мы разбираемся. Иска мы не получали. Пока нечего сказать. Обращений прямых от этого человека к нам тоже не поступало», — сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Деда Мороза.

Глава государства указал на тот факт, что зимний волшебник исполняет желания только хороших мальчиков и девочек. Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза. На что петербургский 23-летний юрист ответил, что будет рад встретиться с главой государства в суде.