Руководитель фракции КПРФ в Думе Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Савинцев предложил вместо премий на Новый год подарить нерадивым чиновникам из Югры сосульки.

Праведный гнев коммуниста обрушился на муниципальных властей из-за того, что те не смогли потратить 3 млрд. рублей из регионального бюджета на плановые социальные проекты. В частности, в медицинской и образовательной сферах.

«Мне хотелось бы обратиться к Деду Морозу, коль новогодние праздники начинаются. Тем чиновникам, которые вели работу хорошо, внимательно относились к гражданам, тем новогоднюю премию. А чиновникам, которые таким образом исполняют бюджет, прикрываясь некоторыми вопросами, хотя можно сделать передвижки, им надо выделить новогодние сосульки. Пусть сосут и помнят, что так оценивается их труд», – заявил Савинцев.

Однако на защиту чиновников встали замгубернатора Югры Вера Дюдина и председатель бюджетного комитета Думы Александр Колодич. Они заявили, что муниципалитет не освоил миллиарды по объективным причинам. Каким — не уточнили.