Песков анонсировал послание Путина Федеральному собранию в начале 2022 года

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2022 года, концептуальная подготовка к мероприятию уже началась. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил Дмитрий Песков, основной массив работы над текстом послания еще предстоит сделать. Финальные штрихи всегда делает лично Владимир Путин, но на концептуальном уровне работа над мероприятием уже ведется.

«Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Заявление пресс-секретаря главы государства было сделано по итогам большой ежегодной встречи Путина с журналистами. Беседа продлилась 3 часа 56 минут, в ходе которых российский лидер затронул ряд актуальных вопросов как внутренней, так и мировой повестки. Итоги мероприятия обсуждают в прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».