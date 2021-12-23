Путин общался с журналистам почти четыре часа в рамках пресс-конференции

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась. Мероприятие продлилось 3 часа 56 минут.

Глава государства в ходе события ответил на 55 вопросов. Журналисты поднимали темы внутренних и внешних проблем. В частности, Путин ответил на вопросы о ситуации вокруг Украины, Крыма и Запада.

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовали только 507 журналистов. В Кремле заранее сделали отбор представителей СМИ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин усомнился в способности США препятствовать развитию Китая. По его словам, КНР в период с 2035 по 2050 год займет лидирующие позиции в мировой экономике.