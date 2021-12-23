Аксенов выразил признательность Путину за спасение Крыма от войны

Народы Крыма сделали правильный выбор, заявив о своем желании воссоединиться с Россией, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Крымчане помнят провокации и угрозы со стороны Украины в 2014 году, отметил политик. По его словам, Россия не могла не взять под защиту жителей полуострова, однако страны Запада не замечают этот очевидный факт. Аксенов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку республики.

«Мы благодарны нашему президенту за то, что он поддержал этот выбор и спас Крым от войны», — сказал глава российского региона.

Так Аксенов прокомментировал заявление Путина о Крыме, сделанное в ходе большой пресс-конференции. Президент отметил, что до госпереворота на Украине никому в голову не приходила мысль о воссоединении республики с Россией.

В 2021 году большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в очном формате, на нее были аккредитованы 507 журналистов. В этот раз пресс-служба Кремля сама приглашала представителей СМИ.