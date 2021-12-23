Путин пошутил о работе в ФСБ в ответе на вопрос, следит ли он за блогерами

Президент России Владимир Путин иронично ответил на вопрос, следит ли он за кем-то из блогеров. Глава государства озвучил шутку, в которой вспомнил о своей работе в ФСБ.

В ходе большой пресс-конференции Путина спросили, испытывает ли он недостаток в личном общении. Президент ответил, что ему действительно не хватает общения, так же, как и любому другому человеку. Кроме того, главе государства задали вопрос о досуге, уточнив, следит ли он за блогерами.

«За работой блогеров не удается следить. Давно ни за кем не слежу — с тех пор, как перестал быть директором ФСБ», — пошутил в ответ Путин.

Большая пресс-конференция главы государства проводилась в 17-й раз. В отличие от прошлого года, на этот раз она прошла в очном формате в московском Манеже. На пресс-конференцию Путина аккредитовались более 500 журналистов.