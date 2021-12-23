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Путин обозначил позицию России по правительству талибов

Политика
Путин обозначил позицию России по правительству талибов

Государства, которые нанесли урон Афганистану, должны помочь жителям этой республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции с журналистами.

В ходе мероприятия глава государства обозначил позицию России по правительству талибов (члены движения «Талибан»1, запрещенной в РФ террористической организации). Власти страны хотели бы, чтобы отношения с Афганистаном складывались наилучшим образом, подчеркнул президент.

«Что касается признания: мы будем стремиться к тому, чтобы это решение (о признании. — Прим.ред.) было консолидированным», — добавил Путин.

Ранее российский лидер назвал ситуацию в Афганистане сложной. За обстановкой в исламской республике следят представители радикального объединения, объяснил президент.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

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