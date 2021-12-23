Путин обозначил позицию России по правительству талибов

Государства, которые нанесли урон Афганистану, должны помочь жителям этой республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции с журналистами.

В ходе мероприятия глава государства обозначил позицию России по правительству талибов (члены движения «Талибан»1, запрещенной в РФ террористической организации). Власти страны хотели бы, чтобы отношения с Афганистаном складывались наилучшим образом, подчеркнул президент.

«Что касается признания: мы будем стремиться к тому, чтобы это решение (о признании. — Прим.ред.) было консолидированным», — добавил Путин.

Ранее российский лидер назвал ситуацию в Афганистане сложной. За обстановкой в исламской республике следят представители радикального объединения, объяснил президент.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации