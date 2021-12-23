«Без свободы нет движения вперед»: Путин о праве художника на самовыражение

Президент Владимир Путин во время выступления на ежегодной большой пресс-конференции отметил, что свобода должна проистекать из уважения к другим.

Отвечая на вопрос журналиста об уголовном преследовании за размещение в сети различных материалов, глава государства напомнил о том, как на сайте проекта «Бессмертный полк» стали появляться фотографии фашистов.

«Размещение Гитлера на сайте «Бессмертного полка — это свобода творчества?"» — спросил российский лидер.

По словам Путина, нужно понимать, что эта свобода вступает в противоречие с целями, ради которых мы ее развиваем.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина стала 17-й по счету, ее провели в 2021 году в очном формате. Для встречи с российским лидером аккредитацию прошли 507 журналистов.