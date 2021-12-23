Марков: в Европе поднимется шум после слов Путина о причине дороговизны газа

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции дал сенсационное объяснение ситуации с небывало высокими ценами на газ в Европе.

Об этом в своем Telegram-канале пишет политолог Сергей Марков, комментируя слова главы государства.

Как заявил российский лидер, причина высоких цен на голубое топливо в Европе в числе прочего заключается в том, что Германия перепродает российский газ в Польше и Украине.

«Путин объяснил, что немецкие фирмы попросили больше газа от России и "Газпром" на 10% увеличил поставки газа в ФРГ. А далее, вместо того, чтобы пустить этот газ на рынок, что привело бы к уменьшению цен на газ в Германии, немецкие фирмы попросили включить газопровод "Ямал – Европа" в обратном реверсном направлении. И начали качать газ в Польшу», — передает Марков смысл сказанного президентом.

Объем газа, перекачиваемого из Германии в Польшу составляет три миллиона кубометров – ровно столько, сколько можно прокачивать из Польши на Украину.

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Эта деятельность очень выгодна для немецких бизнесменов, так как Германия получает от России газ по цене, прописанной в долгосрочном контракте, которая в пять, шесть, или даже семь раз ниже спотовых цен на топливо. А Польше и Украине немцы продают газ именно по спотовым ценам и получают колоссальные прибыли.

«То есть очень высокие цены на газ в Европе в том числе и потому, что тот газ, который "Газпром" дополнительно продает в Европу, потом почти тайно уходит в Украину. Теперь там шум поднимется будь здоров!», — считает политолог.

Также Сергей Марков отметил, что главной темой ежегодной пресс-конференции российского лидера стала Украина, а точнее возможность угрозы Запада в адрес России с украинской территории.

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Слова Владимира Путина о том, что иногда ему кажется, что Россия и Запад живут в разных мирах, свидетельствуют о том, что президент РФ занял жесткую позицию.

«Главная мысль — западные политики все время лгут. И делают попытки дальнейшего развала России. Очень эмоционально у Путина, — отметил политолог. — Общая мысль, — все, хватит мы уже терпели наглость Запада. Мы будем теперь жестко стремиться к обеспечению своей безопасности».

Но при этом Сергей Марков добавил, что, по его мнению, войны все же не будет. Во всяком случае до наступления нового – 2022 – года, так как в первых числах января в Женеве начинаются российско-американские переговоры по обсуждению озвученных ранее требований гарантий безопасности.