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Владимир Путин ответил на вопрос об индексации пенсий

Экономика
Владимир Путин ответил на вопрос об индексации пенсий

Правительство России должно сделать все для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая проходит в Манеже.

В рамках пресс-конференции глава государства ответил на вопрос о пенсиях. По его словам, в 2022 году сотрудников правоохранительных органов и силовых структур ожидает индексация выплат.

«Денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 г. будут проиндексированы по фактической инфляции», — сообщил президент.

Ранее Путин заявил, что реальные доходы российских граждан вырастут на 3,5%. Инфляция за этот же период достигнет 8%, уточнил президент на пресс-конференции.

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