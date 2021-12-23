Решивший судиться с Дедом Морозом юрист готов встретиться с Путиным на заседании

Юрист Игорь Мирзоев, который подал иск в суд на Деда Мороза, заявил о готовности лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, взявшего на себя роль адвоката.

Президенту России во время пресс-конференции рассказали, как юрист из Санкт-Петербурга решил судиться с Дедом Морозом. Глава государства подчеркнул, что тоже является юристом из Петербурга и готов взять на себя защиту жителя Великого Устюга.

Узнавший об этом Мирзоев заявил, что готов встретиться в суде с президентом и лично познакомиться с ним. Об этом он заявил во время беседы с ФАН. Он добавил, что это хороший шанс узнать, какая юридическая школа лучше.

«Я с удовольствием бы встретился с ним в суде. Заодно мы бы проверили, чья школа юриспруденции лучше — моего вуза или Санкт-Петербургского государственного университета, который он заканчивал», — заметил Мирзоев.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря в очном формате на территории московского Манежа. Во время предыдущей пресс-конференции глава государства общался с журналистами по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.