Путин указал на позитивный момент на фоне подорожания жилья в Приморье

Жительница Приморья рассказала президенту Владимиру Путину, что в регионе сильно увеличились цены на квартиры. Глава государства в ответе на вопрос указал на положительный момент в сложившейся ситуации.

Журналистка Приморского края пожаловалась на завышенные цены на жилье. Она заявила, что однокомнатную квартиру в регионе можно купить за восемь миллионов рублей. Такие цены она видела только в Москве.

«Дешевая ипотека ведет к подорожанию, но 90 миллионов квадратных метров мы построили. Позитивный эффект очевиден», — ответил на это Путин.

Российский лидер в 17-й раз проводит большую пресс-конференцию. Путин отвечает на вопросы журналистов в зале Манежа. Аккредитацию прошли 507 человек. Телеведущая Ксения Собчак стала одной их представительниц СМИ, кому удалось пообщаться с президентом.