Путин заявил, что США «наступают на грабли» решением бойкотировать Игры в Пекине

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос спортивного комментатора Дмитрия Губерниева по поводу дипломатического бойкота Белым домом предстоящей пекинской Олимпиады. По мнению российского лидера, американцы «наступают на грабли».

Глава государства объяснил «подоплеку» бойкота Соединенными Штатами Олимпиады-2022, которая будет проходить в столице Китая с 4 по 20 февраля. По словам Путина, такие прецеденты уже имели место быть. Тогда они стали ошибкой.

«Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США — догадайтесь, с кем — и он сказал: "Блокады олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны США". Вот США продолжают наступать на те же самые грабли», — резюмировал российский президент.

Путин добавил, что главное предназначение спорта — объединять людей. Без выполнения этой функции он теряет свою ключевую ценность.