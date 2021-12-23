«Плевали на демократию». Путин рассказал о влиянии западных санкций на жизнь крымчан

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции пообещал, что будет найден способ решить проблему с мобильной связью в Крыму. Ранее один из журналистов пожаловался на отсутствие на полуострове крупнейших мобильных операторов.

По мнению российского лидера, такая ситуация сложилась из-за того, что Республика Крым подверглась санкциям со стороны западных государств, которые «плевать хотели на интересы крымчан и демократию».

kremlin.ru / Администрация президента России

«Если кто-то считает, что Крым "оккупирован", то крымчане — жертва "агрессии", за что же их дополнительно наказывать? А если они присоединились к России по собственной воле, на референдуме, то это проявление демократии. Кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один — <...> они решают свои геополитические вопросы», — убежден президент.

Путин добавил, что Россия будет также «постепенно, но уверенно» решать вопросы с водоснабжением в Крыму, а также с доходами населения и уровнем цен. В частности, на полуострове планируется построить больницы, детские сады и школы и провести реновацию.