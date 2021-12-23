Суд Вологодской области отрицает наличие иска к Деду Морозу

Иск петербургского юриста на Деда Мороза в Великоустюгский городской суд в Вологодской области не поступал, заявили в ведомстве.

Юрист из Санкт-Петербурга подал иск на зимнего волшебника за то, что он не исполняет его новогодние желания. В рамках пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам. Глава государства заявил, что готов стать адвокатом новогоднего Деда.

Игорь Мирзоев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что у него накопилось большое возмущение к Деду Морозу. Также он заявил, что суд готов назначить дату слушаний.