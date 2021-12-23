Екатеринбург попросил Путина помочь провести в городе Универсиаду-2023

Представитель телевидения Екатеринбурга привез Владимиру Путину мяч с автографами спортсменов и попросил помочь провести Универсиаду-2023.

Именитые спортсмены из Свердловской области оставили фотографы на мяче для Владимира Путина и передали его с журналистом из Екатеринбурга на большую пресс-конференцию. Глава государства пока не получил презент из-за мер безопасности, но заявил, что точно получит его.

«Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет», — ответил Путин журналисту, который переживал, что мяч не дойдет до адресата.

Жители Екатеринбурга хотят, чтобы Универсиада-2023 состоялась в их городе. Президент пообещал разобраться в этом вопросе. По его словам, нужно обязательно учесть логистику, прежде чем дать какой-либо ответ.