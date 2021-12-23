Женский спорт рискует быть уничтоженным из-за «культуры отмены» понятий «мужчина» и «женщина». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

Глава российского государства озвучил свое отношение к так называемой «новой этике» в спорте. Он высказался против участия трансгендеров в спортивных состязаниях высокого уровня. По мнению Путина, во всем должен существовать здравый смысл.

«Спортсмены-мужчины объявляют себя женщинами и выступают, ну скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — мужчина, мама — это мама, отец — это отец. Надеюсь, что у наших народов хватит глубинных иммунных систем защиты», — заявил президент.

Президент также указал на способ противостоять насаждению западных идей в России. По его мнению, с этим нужно бороться не высказыванием обвинений, а путем поддержки традиционных ценностей.