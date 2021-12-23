Путин не исключил важной роли Италии в переговорах между Россией и НАТО

Италия могла бы сыграть роль в возможных переговорах Москвы и НАТО. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, между Россией и Италией сложились хорошие и устойчивые отношения. Официальный Рим мог бы сыграть важную роль в переговорах между Москвой и Североатлантическим альянсом, отметил Путин.

Ранее в ходе мероприятия российский лидер подчеркнул, что действия Москвы в отношении НАТО будут зависеть от дальнейшего расширения Альянса на восток. Представители международной организации должны подтвердить, что готовы дать РФ гарантии безопасности, добавил Путин.

Нынешняя большая пресс-конференция Путина является 17-й по счету, она проходит в московском Манеже. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее пообещал, что мероприятие пройдет в классическом формате – со свободными вопросами и подробными ответами.