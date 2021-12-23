«А кто в лавке останется?»: Путин анекдотом ответил на вопрос об отдыхе с Мишустиным

Президент России Владимир Путин с иронией ответил на вопрос журналиста Life в ходе большой пресс-конференции.

Главу государства спросили, есть ли у него любимчики среди членов правительства. И почему он не берет на отдых с собой и министром обороны Сергеем Шойгу премьер-министра Михаила Мишустина

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, то тут, как в старом анекдоте "А кто в лавке останется?"», — пошутил глава государства.

Владимир Путин отвечает на вопросы прессы 23 декабря в Манеже. В этом году мероприятие вернулось в очный формат, на встречу аккредитованы 507 представителей СМИ.