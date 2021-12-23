Путин: у меня не может быть любимчиков среди министров

Президент России Владимир Путин в ходе 17-й пресс-конференции заявил, что у него никогда не было и не может быть любимчиков среди министров. Глава государства в целом оценивает работу коллектива, а не выделяет кого-то лично.

На вопрос о премиях министрам российский лидер сообщил, что по итогам работы по преодолению пандемии коронавируса некоторые сотрудники администрации и правительства достойны получить дополнительные выплаты.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря в очном формате на территории московского Манежа. Во время предыдущей встречи российский лидер отвечал на вопросы журналистов по видеосвязи из-за пандемии коронавирусной инфекции.