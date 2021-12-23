Шарий высмеял поставщиков СПГ, «спасающих» Европу по бешенным ценам

Американцы, перенаправившие из Азии в Европу суда с СПГ, хотят воспользоваться ситуацией с резким подорожанием газа и получить легкую прибыль. Но СМИ будут называть этот шаг спасением, сравнивая его с высадкой в Нормандии или с приходом войска эльфов в Хельмову пядь.

Так с иронией известный медиаэксперт и журналист Анатолий Шарий откликнулся на сообщение американского издания Financial Times о том, что направлявшиеся в Азию суда со сжиженным природным газом меняют курс на Европу.

По мнению эксперта, причиной того, что поставщики СПГ, предпочитавшие до сих пор продавать свою продукцию на азиатском рынке, где цена на топливо традиционно выше, вдруг повернулись к Европе, кроется вовсе не в том, что они хотят помочь европейцам.

«Все потому что в Старом Свете стремительно растут цены на голубое топливо. Да не просто растут — разрыв между азиатским и европейским рынком рекордный (европейцы готовы платить на ~18% больше за тепловую единицу)», — объясняет Шарий.

По его словам, желание получить легкие деньги и «навариться» на европейском энергетическом кризисе охватило не только американских, но и австралийских поставщиков СПГ, которые впервые более чем за десять лет решили направить в Европу свои корабли с СПГ.

wikipedia.org / Maciej Margas / CC BY-SA 4.0

«Конечно, сейчас в прессе это будут сравнивать со спасительной операцией американских войск в Нормандии, или с приходом эльфов в Хельмову падь. Но если эльфийского газа станет недостаточно уже в Азии, и цены там вновь окажутся более привлекательны — как быстро судна вновь развернутся?», — задается вопросом журналист.

И не приведет ли эта ситуация, когда поставщики газа демонстрируют азиатскому рынку свою ненадежность, к строительству новых российских газопроводов, например, «Силы Сибири – 2», подкалывает Шарий.

А в заключение своего комментария видеоблогер обратил внимание на то, что европейцев, так много говоривших об экологии и переходе на «зеленую» энергетику, в нынешнюю трудную пору, похоже уже не волнует, какой углеродный след оставляет использование сжиженного природного газа.