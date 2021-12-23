«Должен же быть здравый смысл»: Путин высказался о нетрадиционных ценностях на Западе

Стоит надеяться, что у российского общества есть моральная защита от нетрадиционных ценностей, которые все больше охватывают западные страны. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, докатится ли до России, например, отмена таких понятий как «мама» или «пол», глава государства отметил, что это неизбежно.

«Эта карета пойдет (нетрадиционные ценности. — Прим. ред.) неизбежно. Так же, как и пандемия. И нам от этого никуда не деться, просто искать эффективное противоядие. Если кто-то считает, что женщина и мужчина — одно и то же, то ради Бога. Должен же быть здравый смысл», — подчеркнул Путин.

Президент выразил надежду на то, что у российского общества есть внутренняя, моральная защита от подобных ценностей.