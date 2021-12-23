Владимир Путин назвал непростой ситуацию с долгами Роснано

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции назвал текущую ситуацию компании «Роснано» в отношении набранных долгов непростой.

По данным официальных отчетов, долги корпорации превысили сотню млрд рублей.

«Это непростая проблема. По-разному оценивается все. К работе приступило новое руководство, у них есть картбланш, чтобы оценить ситуацию в компании и изучить проблемы. Есть большой объем гарантий», — отметил Путин.

Глава государства 23 декабря в столичном Манеже проводит 17-ю по счету большую пресс-конференцию. В это раз мероприятие проводится в очном формате, в обще сложности аккредитованы 507 представителей СМИ.