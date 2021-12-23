«Золотой фонд России — это сибиряки». Путин рассказал о любимом месте отдыха

Президент России Владимир Путин рассказал, почему для отдыха выбирает поездки в Сибирь. По его словам, это регион с уникальной экосистемой и не менее уникальными людьми.

«Золотой фонд России - это сибиряки. По своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом. Что касается поездок в Сибирь, я так делаю с начала 2000-х годов, это уже для меня часть жизни», – объяснил глава государства.

Напомним, последняя поездка российского лидера в Сибирь состоялась в сентябре этого года. В тайге Путин отдыхал в течение трех дней в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. На этом фоне журналист поинтересовался, почему президент не берет с собой на отдых премьер-министра Михаила Мишустина. На что глава государства ответил:

«Если мы еще и Мишустина будем брать с собой, вспомните старый еврейский анекдот: а кто в лавке-то останется? Кто работать будет?» – усмехнулся Путин.

Ранее Владимир Владимирович ответил на обвинения Запада в том, что РФ якобы виновата в энергетическом кризисе Европы. Также он раскрыл тайную схему Германии, которая делает «бизнес» на российском газе.

