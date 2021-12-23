Владимир Путин заявил, что не слышал о передаче Байкала в федеральную собственность

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Байкала. Глава государства заверил, что не слышал о передаче природного объекта в федеральную собственность.

Одна из журналисток спросила Путина о Байкале в ходе большой пресс-конференции. По ее словам, озеро якобы хотят передать в федеральную собственность. Представительница СМИ уточнила, какова будет судьба природной достопримечательности в этом случае.

«Байкал не будет от людей дальше. В первый раз об этом слышу! Речь наверняка шла [о том], чтобы выделить дополнительные ресурсы, чтобы поддержать экосистему Байкала, помочь людям организовать там свою жизнь», — пояснил президент.

Как отметил Путин, людям, живущим у Байкала, не о чем переживать. У этих граждан не должно быть каких-либо опасений, подытожил глава государства.

Нынешняя большая пресс-конференция президента России является 17-й по счету, она проходит в московском Манеже. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее пообещал, что мероприятие пройдет в классическом формате — со свободными вопросами и подробными ответами.