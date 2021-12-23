«Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступника?»: Путин о трагедии в Одессе

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции вспомнил о трагедии в Одессе, где погибли люди в Доме профсоюзов.

Лидер России заявил, что украинские власти и пальцем не пошевелили, чтобы найти виновных в произошедшем. Происшествие произошло еще в 2014 году, но преступники до сих пор не наказаны.

«Вы спрашивали про убийство, которое, к огромному сожалению, произошло в нашей стране. Но виновные сидят в тюрьме. А на Украине что? Убили на улице — не ищет никто вообще. В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступника? Ничего подобного», — высказался Путин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 23 декабря проходит в зале Манежа в очном формате. Аккредитацию прошли 507 журналистов, которые в свободном формате задают главе государства вопросы на разные темы. В их числе борьба с пандемией коронавируса и экономическое положение страны.