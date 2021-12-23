«Приоритеты изменились». Путин назвал главную причину падения рождаемости в России

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции призвал постепенно продвигать в сознании граждан понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка, но делать это без навязывания. Так он отреагировал на вопрос журналиста телеканала «Спас» о том, почему «Россия расхотела рожать».

«Наша задача в том, чтобы выстроить окончательно всю цепочку по поддержке материнства и детства. Надеюсь, это сыграет свою положительную роль. Программы есть и сейчас, но пока в них есть разрывы, связанные с возрастом ребенка», — признал глава государства.

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Тем не менее, президент обратил внимание, что проблема с демографией есть во всех развитых странах, включая европейские. По его словам, это связано с изменением приоритетов в жизни людей — теперь женщины в первую очередь нацелены на получение образования и построение карьеры.

«Карьера и благосостояние — важные вещи, но понимание, что счастье отцовства и материнства выше материального, должно спокойно внедряться в сознание людей. Надо показывать все положительные стороны большой дружной семьи. Какое это счастье иметь детей. Большего счастья не существует», — убежден Путин.

Ранее Путин заявил, что решение проблем с демографией является одной из важнейших задач власти. По его мнению, населения в 146 миллионов человек для такой огромной территории «совершенно недостаточно» и с гуманитарной, и с геополитической точки зрения.