Путин ответил на вопрос о создании первого центра по разработке эндопротезов в Волгограде

Одна из участниц пресс-конференции поинтересовалась у президента России Владимира Путина о возможности создания в Волгограде первого центра по разработке эндопротезов. Глава государства ответил на этот вопрос.

Владимир Путин подчеркнул, что программа оснащения людей уже есть. При этом он добавил, что раз технологии действительно столь эффективны, программа имеет шансы получить финансирование.

«Если это так эффективно, возможны разные варианты поддержки, и по линии МСП, и по линии соцполитики. Дам поручение подумать, какой инструмент использовать», — подчеркнул глава государства.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в этом году в 17-й раз. В этот раз пресс-служба Кремля сама приглашала представителей СМИ. Встреча с журналистами проходит в очном формате.