Владимир Путин заявил о намерении продлить программу по расселению аварийного жилья

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы правительства об улучшении жилищного вопроса в стране. По его мнению, нужно вытащить людей из трущоб.

Журналистка из Республики Коми поинтересовалась у главы государства, будет ли продлена программа расселения аварийного жилья. Она также попросила обратить внимание на отношения переселенцев с банками. Путин заявил, что власти работают над этим вопросом.

«Мы должны вытащить людей из трущоб. Эта проблема существует, мы с ней разбираемся. Будет ли продолжение программ по аварийному жилью? Будут! Программы готовятся», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что аварийное жилье было «построено при Царе Горохе». При этом российский лидер признался, что в первый раз слышит о связи ипотеки и ветхого жилья.

Путин общается с журналистами в столичном Манеже. Эта пресс-конференция является 17-й по счету и проходит в очном формате с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.