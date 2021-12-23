Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россию надули, просто наглым образом. Путин отреагировал на обещания НАТО не двигаться на Восток

Политика
Россию надули, просто наглым образом. Путин отреагировал на обещания НАТО не двигаться на Восток

Президент России Владимир Путин жестко высказался о действиях НАТО на Востоке. Глава государства указал на ложные обещания Альянса, которые были даны в 90-е годы.

В рамках большой ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал заявления представителей международной организации о прекращении движения на Восток. По словам президента, Россию обманули наглым образом.

«Ни одного дюйма на Восток - сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот, о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли», — резко отреагировал глава государства.

Ранее Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности Москвы и Альянса. Документы были вручены замгоссекретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид 15 декабря. Москва также потребовала от НАТО прекратить двигаться на Восток.

#россия #путин #нато