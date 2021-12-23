Россию надули, просто наглым образом. Путин отреагировал на обещания НАТО не двигаться на Восток

Президент России Владимир Путин жестко высказался о действиях НАТО на Востоке. Глава государства указал на ложные обещания Альянса, которые были даны в 90-е годы.

В рамках большой ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал заявления представителей международной организации о прекращении движения на Восток. По словам президента, Россию обманули наглым образом.

«Ни одного дюйма на Восток - сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот, о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли», — резко отреагировал глава государства.

Ранее Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности Москвы и Альянса. Документы были вручены замгоссекретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид 15 декабря. Москва также потребовала от НАТО прекратить двигаться на Восток.