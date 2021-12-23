Гость пресс-центра «Патриот» Олег Никитин расскажет о пытках заключенных в США

Американские правоохранители незаконно арестовали гражданина РФ Олега Никитина. Он находился за решеткой в течение двух лет, пока его не освободили. Теперь россиянин намерен выступить в студии медиацентра «Патриот» и рассказать подробности заточения.

Напомним, что гражданина РФ посадили за решетку, приписав ему нарушение санкций. К освобождению незаконно арестованного директора компании подключились дипломаты российского МИД и правозащитники, включая главу ФЗНЦ Максима Шугалея.

Никитин в своем выступлении поднимет ряд актуальных и острых тем. Он расскажет не только о сфабрикованном против себя деле, но и даст оценку законности антироссийских санкций. Кроме того, директор компании поделится подробностями об издевательствах над заключенными в тюрьмах США.

Эфир с Олегом Никитиным запланирован на 24 декабря в 13:00, сообщил ФАН.