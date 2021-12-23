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Путин рассмешил журналистов желанием стать адвокатом Деда Мороза

Россия
Путин рассмешил журналистов желанием стать адвокатом Деда Мороза

Журналист из Вологды на большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным спросил у главы государства как тот относится к хайпу на ровном месте. В качестве примера представитель СМИ привел недавний случай, когда юрист из Петербурга подал в суд на Деда Мороза за то, что тот не исполняет его желания.

Путин напомнил, что он тоже окончил юридический факультет и тоже родился в Северной столице. В этой связи он предложил выступить в качестве адвоката Деда Мороза и даже продумал линию защиты.

«Напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и может быть найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать. Что касается хайпа — главное, чтобы он не был злым», – резюмировал президент.

Также Путин ответил на личный вопрос и заявил, что благодарен Деду Морозу и российскому народу за то, что может общаться с представителями СМИ в статусе президента РФ.

#путин #пресс-конференция #дед мороз