Правоохранители продолжают вести расследование убийств политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской, заявил глава России Владимир Путин в процессе большой пресс-конференции.

Он отметил, что все правоохранительные службы получили приказ раскрыть убийства Немцова и Политковской. Они проделали всю необходимую работу, чтобы найти виновных.

«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин заявил, что люди, совершившие убийства, уже сидят в тюрьме. Некоторые из них погибли во время задержания. Однако заказчики могли остаться неизвестны, поэтому в настоящее время органы следствия и дознания все еще продолжают работу в этом направлении. По словам президента, Россия будет изо всех сил противостоять подобным криминальным проявлениям.