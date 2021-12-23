Путин бросил ручку на пресс-конференции после одного из вопросов

Президент России Владимир Путин после одного из вопросов на пресс-конференции ударил ручкой об стол. Этот момент был запечатлен на видео.

Владимир Путин во время пресс-конференции заслушал новый вопрос от представителя СМИ, после чего ударил ручкой об стол. Момент, когда глава государства бросает письменную принадлежность, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал URA.RU.

В этому году большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов. Беседа президента с представителями прессы проходит в очном формате на территории московского Манежа.