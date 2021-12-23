Бывшему главе Раменского района отменили оправдательный приговор

Коллегия присяжных ранее вынесла оправдательный вердикт экс-главе Раменского района Андрею Кулакову. Однако Московской областной суд отменил приговор.

Напомним, что бывший чиновник фигурировал в уголовном деле об убийстве. По версии следствия, Кулаков расправился с любовницей. Тело задушенной женщины было найдено в салоне иномарки.

Прокуратура обжаловала вердикт. Правоохранители отметили, что решение принимал в том числе и ранее судимый присяжный заседатель, но он скрыл этот факт. Кроме того, в материалах есть показания свидетеля, которому было диагностировано психическое заболевание.