Путин: России и Белоруссии удалось достичь понимания по вопросам интеграции

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко — непростые переговорщики, но с ними удалось достичь взаимопонимания по вопросам интеграции. Об этом заявил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Москве и Минску удалось значительно продвинуться в вопросах экономического сотрудничества. Значительное внимание уделяется также синхронизации налогового и таможенного законодательства, а также вопросам мобильной связи. Тем не менее, признал президент, у России и Белоруссии гораздо ниже уровень взаимной интеграции, чем у стран ЕС.

«У нас большой объем совместной работы для сближения экономик, не только роуминг. У нас многое сделано, особенно в социальных вопросах. Сейчас речь идет о синхронизации налогового и таможенного законодательства, это важно, чтобы понимать, как мы будем действовать для достижения наивысшего результата. Александр Григорьевич и его команда — непростые переговорщики, но мы достигли понимания», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили вопросы интеграции в ходе сеанса видеосвязи. Как отмечали белорусские СМИ, национальные лидеры обсудили множество вопросов двусторонней и мировой повестки.