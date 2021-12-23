Военные эксперты при помощи документов разоблачили очередной западный фейк о так называемой «ЧВК Вагнера»

Авторы Telegram-канала Reverse Side Of The Medal (RSOTM) опровергли информацию из материала шведской газеты Dagens Nyheter, который был перепечатан рядом прибалтийских и российских изданий.

Статью, подготовленную с помощью информационного ресурса Bellingcat (признан иноагентом в России) и одиозного украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России), шведские журналисты называют «расследованием». В ней рассказывается о нескольких украинских семьях, которым якобы не были предоставлены документы, подтверждающие гибель их близких в 2017 году в сирийской провинции Хомс во время боев против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России).

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Авторы из числа добровольческого сообщества установили, что речь идет о харьковчанине Марке Биче, одессите Евгении Антипове и жителе Славянска Александре Мотинге. По данным администраторов канала RSOTM, все они в 2014 году встали в ряды ополчения непризнанных республик Донбасса и участвовали в боях с украинскими националистическими группировками. Позже, после того как активная фаза боевых действий на востоке Украины завершилась, ребята отправились добровольцами в Сирийскую Арабскую республику, где совместно с бойцами правительственных сил и российскими специалистами участвовали в боях против террористов запрещенной в РФ группировки ИГ1.

Согласно данным о месте и времени гибели добровольцев, эксперты делают вывод, что они погибли в ходе отражения масштабного наступления боевиков на газоносные районы провинции Хомс. Террористы планировали оставить подконтрольные правительству районы Сирии без энергоснабжения, что грозило обернуться гуманитарной катастрофой для миллионов сирийцев, однако самоотверженные действия правительственных войск и русских добровольцев помогли сорвать планы боевиков.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Оттер

Авторы Telegram-канала подчеркивают, что после гибели ополченцев с их семьями связались представители ветеранских организаций, которые предоставили близким погибших все необходимые документы о смерти, оформленные в соответствии с требованиями украинского законодательства. Кроме того, им была предоставлена информация о месте захоронения героев в Ростовской области РФ, и выплачена денежная компенсация. Копия справки о смерти опубликована в посте.

По мнению экспертов, появление материала, в котором русские добровольцы называются «наемниками, бесславно погибшими на чужбине», неслучайно. Материал шведской газеты, подготовленный при поддержке Bellingcat, стал составной частью кампании по дискредитации русских добровольцев, которые в 2014 году встали на защиту Русского мира в Донбассе, а также ведут борьбу с международным терроризмом в Сирии, ЦАР, Мали и других горячих точках по всему миру.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации