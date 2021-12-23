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Президент России Путин назвал Ленина создателем Украины

Политика
Президент России Путин назвал Ленина создателем Украины

Президент РФ Владимир Путин объяснил, как была создана Украина. Об этом он рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

Глава российского государства прокомментировал вопрос о проектах договоров по гарантиям безопасности и отношениях Москвы с Киевом. Он напомнил, что РФ никому не угрожает.

«Украину создал (российский революционер Владимир. — Прим. ред.) Ленин, когда создавал Советский Союз», — рассказал Путин.

Традиционная конференция Путина проходит в 17-й раз. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что очный формат мероприятия определил сам президент — это удобнее и эффективнее для журналистов.

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