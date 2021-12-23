Президент России Путин назвал Ленина создателем Украины

Президент РФ Владимир Путин объяснил, как была создана Украина. Об этом он рассказал во время ежегодной пресс-конференции.

Глава российского государства прокомментировал вопрос о проектах договоров по гарантиям безопасности и отношениях Москвы с Киевом. Он напомнил, что РФ никому не угрожает.

«Украину создал (российский революционер Владимир. — Прим. ред.) Ленин, когда создавал Советский Союз», — рассказал Путин.

Традиционная конференция Путина проходит в 17-й раз. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что очный формат мероприятия определил сам президент — это удобнее и эффективнее для журналистов.