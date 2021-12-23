Путин объяснил, почему «Газпром» не забронировал допмощности газопровода Ямал — Европа

Компания «Газпром» не стала резервировать дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа, поскольку контрагенты в Европе не выставили заявки на покупку. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Ну до чего противные… Как бы это сказать? Ну ладно. Просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот траффик потому что те его контрагенты, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Чего же транзитировать? В реверсном режиме включили этот маршрут, и несколько дней качают из ФРГ в Польшу», — был категоричен глава государства.

Так президент отреагировал на вопрос одного из журналистов о том, что «Газпром» обвиняют в создании газового кризиса в Европе. Накануне «Нафтогаз Украины» направил жалобу в Еврокомиссию с требованием обязать российскую компанию продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину. По мнению Путина, это попытка поставить все с ног на голову.

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«Врут все время, тень на плетень наводят. "Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но увеличил поставки», — заверил Путин.

Российский лидер заявил, что «Газпром» — это единственная в мире компания, которая себя так ведет, при этом американские организации, напротив, сняли с себя обязательства и повезли сжиженный природный газ (СПГ) на другие рынки. По словам Путина, цена по долгосрочным контрактам на поставку газа из РФ в несколько раз ниже спотовых.

Ранее российский концерн не забронировал мощности Ямала — Европы ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий 22 декабря. 17 числа «Газпром» выкупил 27 млн кубометров, на следующий день — 5,2 млн, а 20 декабря только 3,8 млн кубометров. На этом фоне цена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку 2000 долларов за 1 тысячу кубометров. Однако ранее в компании пояснили, что используют польский транзит по мере необходимости и заявок клиентов.