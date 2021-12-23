Владимир Путин напомнил о работе сотрудников ЦРУ в российском правительстве

Кадровые сотрудники американского Центрального разведывательного управления работали в 90-е годы в российском правительстве, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

В рамках мероприятия глава государства рассказал, как Федеральная служба безопасности работала с двойной агентурой, которая докладывала о попытках развала страны.

Владимир Путин в очередной раз напомнил, что в 90-е годы в Правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ.

Президент России до этого заявил, что минимум один агент ЦРУ работал советником Правительства РФ в начале 90-х. В итоге это дело переросло в судебный процесс в Соединенных Штатах, добавил Путин.