«Поддерживают штаны Украине». Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал обвинения Запада в том, что это РФ якобы виновата в энергетическом кризисе Европы. Он назвал подобные заявления враньем и попыткой перевернуть все с ног на голову.

«Тень на плетень наводят. "Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают наши агенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но и увеличивают поставки чуть ли не на 20%. По-моему, это вообще единственная мировая компания, которая так себя ведет. Американские поставщики снялись с поставок и утащили их на премиальные рынки», – подчеркнул президент.

Более того, российский лидер раскрыл, как Германия во время небывалого дефицита умудряется еще и заработать на российском газе. Напомним, в последние три дня в адрес России звучат обвинения из-за того, что «Газпром» не бронирует дополнительные мощности для транзита по газопроводу «Ямал — Европа».

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«До чего противные... Ведь он не забронировал потому что те компании в первую очередь немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту не выставили заявок на покупку. Что транзитировать тогда?» – заявил Путин.

Накануне стало известно, что из ФРГ начали прокачивать газ в Польшу. Топливо изымают из подземных хранилищ (ПГХ), которые ранее заполнял «Газпром» в рамках исполнения долгосрочных контрактов.

В то же время Россия в минувшем месяце закачала в ПГХ Германии на 10% больше топлива. Именно этот избыток Берлин и начал перепродавать соседям, объяснил Путин. Более того, он заявил, что есть все основания полагать, что в дальнейшем из Польши газ идет на Украину.

«Потребителям ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И вместо того, чтобы продавать [газ] в Польшу, а затем на Украину, чтобы поддержать там штаны кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу и повлиять на цену на споте [бирже]. Нет, начали качать в обратную сторону. В этом проблема. Причем здесь Газпром?», – рассказал президент.

По словам Путина, проблемы, которые Европа создала себе сама, должны решаться ею самостоятельно. Но Россия при этом готова протянуть руку помощи, чем и занимается последние месяцы.