Главной темой обсуждения дипломата Рябкова и посла ЕС Эдерера стали гарантии безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером предложения по гарантиям безопасности. Об этом сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Беседа состоялась 23 декабря. Стороны рассмотрели ситуацию на венских переговорах о проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

«Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО», — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты стараются наладить отношения с Москвой. При этом существуют разногласия в некоторых вопросах.