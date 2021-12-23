Владимир Путин рассказал о дружеских отношениях со своим китайским коллегой Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин рассказал о доверительных отношениях с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Ежегодная большая пресс-конференция главы государства проходит 23 декабря в очном формате на территории Манежной площади в Москве. В прошлый раз на пресс-конференции Путин общался с представителями СМИ по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.

«Никакого скрытого смысла нет — у нас доверительные отношения с лидером КНР», — сообщил Владимир Владимирович.

Больше недели назад Путин общался с лидером Китая в формате видеосаммита. Глава России выразил готовность обсудить китайско-российское сотрудничество.