Путин указал на ответственность интернет-компаний за атаки на школы и призывы к суициду

Интернет-компании не модерируют потоки деструктивной информации в социальных сетях, что приводит к массовым призывам к подростковым суицидам и атакам на школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

По мнению главы государства, крупные интернет-компании волнует в первую очередь извлечение прибыли, и только затем модерация опасного контента. С другой стороны, правоохранительным органам удалась превратить более 100 нападений на образовательные учреждения, указал президент.

Традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит 23 декабря в очном формате на территории московского Манежа. Это уже 17-е по счету подобное мероприятие, а традиция проводить большие прямые линии с представителями прессы была заложена главой государства еще в 2001 году.