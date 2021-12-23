Путин заявил, что до 2014 года России «не приходило в голову» предпринимать действия в отношении Крыма

Президент России Владимир Путин отметил, что не думал о Крыме до событий 2014 года. Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в московском Манеже.

По словам президента, до событий 2014 года России «не приходили в голову» какие-либо действия в отношении полуострова. Однако в итоге Москва была вынуждена что-то делать из-за возникновения кризиса, пояснил Путин.

«Как мы могли отказать Крыму и Севастополю, которые попросили нас взять их под свою защиту?» — констатировал глава государства.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что провести ее в очном формате решил сам глава государства. Путин принял такое решение, поскольку это удобнее и эффективнее для журналистов.